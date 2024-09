Call of Duty: Black Ops 6 non riesce a diventare il più prenotato su Steam, vediamo chi lo batte ora

Steam è una delle piattaforme più utili per capire quali sono le opere che più di tutte stanno attirando l'attenzione del pubblico mondiale. In particolar modo, possiamo vedere elementi come i giochi messi più volte nella Lista dei Desideri e quelli più venduti (o preordinati, se non sono ancora stati pubblicati). Tra i grandi giochi in uscita ci sono opere di certo successo con Call of Duty: Black Ops 6, ad esempio, ma il gioco del momento è in realtà un altro: Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Il titolo è infatti il gioco più venduto del momento su Steam, battendo anche grandi nomi come Black Myth: Wukong, Baldur's Gate 3 e NBA 2K25. Le sue vendite battono anche i guadagni generati da Counter-Strike 2, in questo momento.

Guardando alle prevendite, è il primo della classifica, con Call of Duty Black Ops 6 che arriva secondo tra i giochi che devono ancora essere pubblicati (è nono nella classifica generale).

Al tempo stesso, però, Warhammer 40.000: Space Marine 2 non è il gioco più volte inserito nella lista dei desideri. Quell'onore spetta come sempre a Hollow Knight: Silksong. Batte però Monster Hunter Wilds, Frostpunk 2 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.