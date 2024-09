La raccolta fondi del gioco da tavolo di Cyberpunk 2077 già conferma l'espansione, ma si paga extra

Cyberpunk 2077 - The Board Game riporta l'iconico Johnny Silverhand non solo come personaggio giocabile nel gioco da tavolo, ma anche come prima espansione completa del gioco , composta da quattro nuovi personaggi dell'equipaggio di Johnny Silverhand.

Come vi abbiamo già riportato, il nuovo gioco da tavolo di Cyberpunk 2077 è riuscito a raggiungere il finanziamento completo in soli 10 minuti. I sostenitori non si sono fermati lì però. I fan hanno continuato a spendere soldi per il gioco da tavolo e hanno raggiunto un altro traguardo .

I dettagli sull'espansione del gioco da tavolo di Cyberpunk 2077

Go On Board, i creatori di Cyberpunk 2077 - The Board Game, hanno condiviso le notizie sull'espansione Johnny Silverhand nell'ultimo aggiornamento su Gamefound. Hanno spiegato che Cyberpunk 2077 - The Board Game ha già raccolto oltre 3 milioni di dollari di finanziamenti, con nuovi obbiettivi aggiunti negli ultimi giorni.

È stato inoltre condiviso un video dettagliato con Go On Board che mostra l'espansione Johnny Silverhand per oltre nove minuti: potete vederlo qui sopra. Dato che il gioco da tavolo Cyberpunk 2077 è un prodotto su licenza e basato sul gioco di CD Projekt Red, l'espansione avrà l'esatta versione di Johnny Silverhand interpretata da Keanu Reeves presente in Cyberpunk 2077.

L'espansione Johnny Silverhand comprende quattro nuovi personaggi (Johnny, Kerry, Rogue e Spider Murphy) e due missioni, ma i personaggi possono essere utilizzati anche nella campagna principale di Cyberpunk 2077 - The Board Game.

Tuttavia, l'espansione Johnny Silverhand non è un contenuto base del gioco da tavolo ed è considerata un add-on, quindi non esiste un livello di contribuzione attuale che permetta di ottenere questa espansione "gratuitamente". Costerà 59 dollari e dovrà essere selezionata come extra.