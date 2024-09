90 minuti di gameplay del remake di Silent Hill 2 basteranno per capire com'è?

Se non sapete ancora cosa aspettarvi dal remake di Silent Hill 2 realizzato da Bloober Team, allora sarete felici di vedere questo video, che mostra i 90 minuti iniziali del gioco (in realtà viene mostrata anche una sezione del Silent Hill 2 originale per confronto) ed è stato registrato in presa diretta. È in giapponese, ma quello che succede è ben comprensibile, soprattutto se avete giocato l'originale.

A proporlo è il canale 兄者弟者 (2bro.jp) specializzato in videogiochi, che evidentemente ha avuto modo di accedere al gioco da Konami.