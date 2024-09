Un altro studio di sviluppo ha annunciato il licenziamento di circa metà staff

Ancient Forge, uno studio di sviluppo polacco, ha annunciato il licenziamento di circa metà del suo personale per via dell'aumento dei costi di sviluppo e degli scarsi progressi sui nuovi progetti.

Momento duro

I licenziamenti arrivano dopo che a luglio i capi dello studio avevano segnalato delle difficoltà finanziarie incombenti. L'anno scorso, Ancient Forge ha raddoppiato i suoi dipendenti e ha ampliato la pipeline di sviluppo, senza però riuscire a rispettare i piani.

La mappa di The Tenants

Lo studio ha confermato di aver licenziato persone coinvolte in due progetti in via di sviluppo: il simulatore gestionale The Constructors e un gioco di ruolo fantasy non ancora annunciato con un budget AA. Purtroppo pare che la produzione non sia andata come sperato.

"La nostra priorità è avere condizioni di lavoro trasparenti e fare pagamenti puntuali ai dipendenti", ha dichiarato Ancient Forge in una dichiarazione a CD-Action, aggiungendo che tutti i lavoratori licenziati sfrutteranno le ferie residue e riceveranno supporto nella ricerca di nuovo lavoro.

Ancient Forge di suo vuole concentrarsi su altri giochi, come il simulatore Hotel Galactic, già in 80.000 liste dei desideri su Steam dopo tre mesi dall'annuncio.

Fondata in Polonia nel 2018 da Max Strzelecki e Dushan Chaciej, Ancient Forge è conosciuta per il suo simulatore del 2021 The Tenants.