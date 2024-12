iOS 18.2 introduce nuove funzioni per la gestione avanzata del volume

Con il rilascio di iOS 18.2, Apple ha introdotto diverse novità interessanti, ma alcune funzionalità sono rimaste nascoste tra le impostazioni. Tra queste, due strumenti innovativi per la gestione del volume si distinguono per la loro utilità: il ritorno del cursore volume sulla schermata di blocco e la possibilità di impostare un limite massimo per l'audio riprodotto dagli altoparlanti. Questi aggiornamenti puntano a migliorare sia la praticità nell'uso quotidiano sia la sicurezza dell'utente.

Le due nuove funzioni

Dopo essere stato rimosso con iOS 16, il cursore volume fa il suo ritorno sulla schermata di blocco con iOS 18.2. Questa funzione semplifica la regolazione del volume durante la riproduzione audio, rendendola accessibile senza dover sbloccare il dispositivo o accedere al Control Center. Per abilitare questa opzione, basta andare su Impostazioni > Accessibilità > Audio ed effetti visivi e attivare la funzione "Mostra sempre controllo volume". Una volta configurata, il cursore comparirà automaticamente durante la riproduzione audio, migliorando la comodità d'uso e riducendo i passaggi necessari per gestire il suono.

Le genmoji sono tra le novità di questo iOS 18.2.

La seconda novità riguarda la possibilità di impostare un limite massimo per il volume degli altoparlanti integrati. Questa opzione si rivela particolarmente utile in contesti specifici, come la protezione dell'udito di bambini o la prevenzione di suoni eccessivamente alti in ambienti pubblici. L'impostazione, accessibile tramite Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Limite volume, consente di regolare il livello massimo tra il 20% e il 90% del volume standard. Questa personalizzazione non influisce su chiamate, allarmi o suoni di sistema, garantendo un controllo selettivo senza compromettere le funzionalità essenziali.