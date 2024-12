Un leak svela la probabile data d'uscita di Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25: data d'uscita e specifiche attese

Da ormai settimane conosciamo la data della presentazione ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy S25, prevista per il prossimo 22 gennaio, in occasione dell'evento di presentazione Galaxy Unpacked. Secondo quanto riportato da FNNEWS e altre fonti autorevoli, tre nuovi modelli vedranno la luce poche settimane dopo, più precisamente il prossimo 7 gennaio. Si tratterebbe dunque di una situazione del tutto simile a quanto visto un anno fa con la serie Samsung Galaxy S24, annunciata il 17 gennaio e uscita ufficialmente sui mercati di tutto il mondo il 31 gennaio. Il modello base, Plus e Ultra presenteranno un display piatto e saranno verosimilmente alimentati dal chip Snapdragon 8 Elite, con un design inedito nel caso del modello Ultra.

Samsung Galaxy S25

Situazione leggermente diversa per Samsung Galaxy S25 Slim, l'inedito modello compatto di smartphone dalle dimensioni ridotte rispetto al resto della serie. Il nuovo modello sarà presentato in occasione dello stesso evento Galaxy Unpacked di cui sopra, ma con un'uscita leggermente posticipata, nonostante non conosciamo ad oggi una data ufficiale. Tra le specifiche attese in questo caso troveremo lo stesso chip utilizzato per i restanti modelli della serie, oltre a un sensore principale della fotocamera da 200 megapixel e uno spessore significativamente ridotto.