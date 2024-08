L'SSD Samsung Memoria 990 Pro da 2 TB per PS5 e PC è ora in forte sconto su Amazon

L'SSD Samsung Memoria 990 Pro da 2 TB si trova ora in promozione tramite Amazon Italia a un prezzo veramente interessate. Questo spazio di archiviazione è compatibile sia con PC che con PlayStation 5. Si tratta del modello senza dissipatore. Lo sconto rispetto al prezzo più basso recente è del 6% mentre rispetto al prezzo consigliato è del 41%. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 269,99€, mentre il prezzo più basso recente è 170,10€. Il prezzo attuale non è il migliore di sempre ma la differenza è di soli dieci euro e bisogna tornare allo scorso anno per trovare una promozione migliore. Inoltre, questo SSD spesso non è disponibile per mesi, quindi se vi interessa è meglio acquistarlo ora.