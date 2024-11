Just Dance 2025 Edition per Nintendo Switch in offerta su Instant Gaming

Il celebre gioco di ballo Just Dance 2025 Edition per Nintendo Switch è ora disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 23.49€, rispetto al prezzo originale di 50€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 28.66€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Just Dance 2025 Edition, troverai 40 nuovi brani, che spaziano da successi internazionali a classici senza tempo, fino a fenomeni virali. Le coreografie sono pensate per adattarsi a ogni livello di abilità, con brani come: