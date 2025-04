Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ricevuto il grosso update Trygon con un nuovo boss e tante novità

Mantenendo fede alla promessa di continuare a supportare ancora a lungo il titolo nonostante i lavori sul Space Marine 3 , tra le novità troviamo la nuova operazione PvE "Exfiltration" , in cui i giocatori dovranno farsi strada tra la periferia di Avarax e affrontare il gigantesco tiranide conosciuto come Trygon.

Le altre novità

Tra le altre novità troviamo l'aggiunta delle lobby private per il PvP e il sistema Prestigio, che permette di resettare il livello di una classe una volta raggiunto il 25 per ottenere un perk speciale (fino a un massimo 4 attivabili contemporaneamente).

Sono state anche aumentate le armi a disposizione di ogni classe per il PvE per aumentare la varietà, con ulteriori integrazioni in arrivo in futuro. Tra queste troviamo anche armi nuove di zecca, come ad esempio la Inferno Pistol per le classi Sniper, Heavy, Assalt e Vanguard.

Un'infografica che riassume le novità della patch 7 di Warhammer 40.000: Space Marine 2

Non manca poi nuovi contenuti per la personalizzazione estetica con il season pass, nuovi colori standard per le armature, e modifiche al bilanciamento. A questo proposito, sono state aumentate del 50% le ricompense per la modalità Eternal Ward e del 10% i punti esperienza di tutte le Operation PvE. Troviamo poi una lunga lista di ritocchi ai perk delle armi e delle classi e correzioni di problemi più e meno noti. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali della Patch 7.0 di Warhammer 40.000: Space Marine 2 a questo indirizzo.