L'eShop di Nintendo Switch ha lanciato le offerte “Risparmia e gioca” con sconti fino al 70%

Grazie ai nuovi sconti è possibile aggiungere alla propria collezione Hogwarts Legacy al prezzo di 14,99 euro, con una riduzione di ben il 75% rispetto al prezzo standard di 14,99 euro. Altrettanto invitante il prezzo di 17,99 euro per EA Sports FC 25 , in questo caso parliamo di uno sconto del 70%. Proseguiamo con Dark Souls Remastered e It Takes Two , ora entrambi in promozione a metà prezzo a 19,99 euro.

L' eShop propone di tanto in tanto delle golose promozioni per recuperare giochi Nintendo Switch a prezzi molto interessanti. A questo proposito sono iniziate le offerte "Risparmia e gioca" che includono centinaia di giochi, tra esclusive realizzate dai team interni della grande N a titoli blasonati di terze parti. Vediamo alcune delle più interessanti.

Altre offerte in evidenza

Proseguiamo con GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, ora disponibile con uno sconto del 60% per 23,99 euro. Rimanendo in casa Rockstar Games, anche Red Dead Redemption 1 è in promozione e potrete aggiungerlo alla vostra libreria digitale per 29,99 euro, con uno sconto di 20 euro.

Non mancano le esclusive per Nintendo Switch. Ad esempio, Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e Paper Mario: Il Portale Millenario sono tutti in offerta a 39,99 euro, contro i 59,99 euro canonici proposti dall'eShop.

Uno scatto da Animal Crossing: New Horizons

Se siete interessati, potrete esplorare il catalogo completo delle offerte "Risparmia e Gioca" dell'eShop direttamente dal vostro Nintendo Switch o visitando la pagina web dedicata a questo indirizzo. Tutte le promozioni saranno valide fino al 27 aprile.