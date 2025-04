I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di aprile sono disponibili

Da ora sono disponibili i nuovi giochi PS4 e PS5 di aprile per il catalogo riservato agli iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, che dunque ora possono scaricarli e giocarli senza costi aggiuntivi.

In totale parliamo di otto aggiunte, sei per il catalogo di Extra, mentre i restanti due sono dei classici per gli abbonati a Premium. Tra le novità spiccano senza dubbio Hogwarts Legacy, uno dei giochi di maggior successo del 2023 e tutt'ora gettonatissimo, e Blue Prince, un'avventura grafica nuova di zecca che ha ricevuto valutazioni altissime da parte della stampa specializzata. Menzioniamo anche Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2, ovvero il secondo episodio della nuova avventura narrativa di Don't Nod, gli autori di Life is Strange e Banishers: Ghost of New Eden. Anche il primo episodio è disponibile per gli abbonati a Extra e Premium.