PlayStation Plus sembra destinato a perdere altri due giochi famosi in aprile, vediamo la lista aggiornata

La gestione dei giochi in uscita da PlayStation Plus Extra e Premium è sempre piuttosto farraginosa, ma sembra che ci siano altri due giochi famosi destinati a lasciare il catalogo del servizio in aprile, sebbene non tutti compaiano nell'elenco dei partenti ufficiale.

Come riportato da diverse fonti, su PlayStation Store ci sono altri due giochi che sembrano destinati ad abbandonare il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di aprile, oltre a quelli che erano stati già annunciati in precedenza e si tratta di titoli di un certo richiamo, soprattutto nell'ambito RPG.

I titoli in questione dovrebbero essere Disco Elysium: The Final Cut e Slay The Spire, che dovrebbero dunque aggiungersi all'elenco dei giochi in uscita dal catalogo il prossimo mese.