Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store sono ora accessibili a tutti gli utenti, dopo alcuni giorni in cui la promozione è stata disponibile in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Store.

Le offerte sui giochi PS4 e PS5 legate a questa nuova iniziativa sono numerosissime ed è possibile notare diversi affari davvero notevoli; a cominciare da Baldur's Gate 3, che a 55,99€ anziché 69,99€ ha toccato di nuovo il suo prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony.

Lo stesso discorso vale per lo straordinario soulslike Elden Ring, disponibile a 35,99€ anziché 59,99€, mentre Kingdom Come: Deliverance 2 è protagonista della sua prima promozione in assoluto, anche se parliamo di una riduzione di appena il 5%: 66,49€ anziché 69,99€.