PlayStation Plus: annunciati i "giochi gratis" di aprile su PS4 e PS5 per l'abbonamento Essential

Tutti e tre i giochi in questione saranno disponibili da martedì 1 aprile come download gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, così come anche a Extra e Premium, ovviamente, dunque avete tempo fino a tale data per scaricare i giochi Plus Essential di marzo , nel caso non abbiate ancora proceduto all'operazione.

Vediamo dunque l'elenco dei titoli in questione, che come da tradizione sono tre:

Come programmato, Sony ha annunciato oggi la line-up di giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di aprile , ovvero i titoli "gratis" che tutti gli abbonati possono scaricare liberamente, avendo uno qualsiasi dei livelli di abbonamento tra Essential, Extra e Premium.

Vediamo i tre giochi PS Plus Essential di aprile 2025

Si tratta di tre giochi molto interessanti e decisamente diversi tra loro, in grado di garantire una buona varietà di esperienze di gioco per gusti anche molto differenti, come si conviene a un'offerta rivolta a una quantità di utenti molto ampia come quella che popola il tier più basso dell'abbonamento Sony.

RoboCop: Rogue City è l'ottimo tie-in sviluppato da Teyon, che ci consente di impersonare il celebre poliziotto cyborg in un videogioco al passo coi tempi, nonostante la licenza alquanto classica, con risultati davvero notevole come abbiamo riferito anche nella nostra recensione dedicata.

Seguendo una storia principale e varie missioni secondarie, ci troviamo a interpretare Murphy/Robocop e risolvere vari casi legati alla criminalità dilagante tra le strade di Detroit, utilizzando l'Auto-9 o una delle altre 20 armi disponibili nell'arsenale del super poliziotto. Il tutto all'interno di una narrazione originale che racconta una storia inedita posizionata tra il secondo e il terzo capitolo della serie cinematografica.

The Texas Chain Saw Massacre è un horror incentrato sul gioco multiplayer asimmetrico incentrato anche questo sulla celebre licenza cinematografica, che risale addirittura al 1974 e ha fatto la storia del genere.

Con la sua struttura asimmetrica, The Texas Chain Saw Massacre propone due esperienze di gioco fondamentalmente diverse: nei panni di una vittima ci troviamo a dover usare ingegno e furtività per sfuggire alla folle famiglia di assassini e trovare gli strumenti che consentano di fuggire.

Una scena di Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory

Nei panni di uno dei membri della famiglia Slaughter, dobbiamo invece fare il contrario e cercare, rintracciare e impedire la fuga degli "ospiti", con metodi decisamente cruenti.

Infine, Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory propone un'avventura con una storia tutta da vivere in prima persona all'interno del mondo delle creature digitali Digimon. Il protagonista Keisuke Amazawa è ingiustamente accusato di un crimine che non ha commesso, e si ritrova a dover fuggire nel mondo digitale per poter effettuare le proprie indagini e dimostrare la propria innocenza.

Nel percorso, il ragazzo deve unirsi a un gruppo di hacker e risolvere numerosi problemi che minacciano il mondo digitale dei Digimon, scoprendo anche numerosi retroscena inquietanti su ciò che sta accadendo in tale dimensione. Oltre alla storia ci sono poi oltre 320 Digimon da scoprire e far combattere, potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili a partire dal primo aprile fino al 5 maggio 2025, quando poi verranno sostituiti dalla nuova offerta di giochi PS Plus Essential del prossimo mese.