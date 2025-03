I giochi del PlayStation Plus Essential di marzo sono disponibili, includono Dragon Age: The Veilguard

Se vi siete persi l'annuncio della scorsa settimana, di seguito abbiamo riepilogato i titoli del PS Plus di questo mese e i link per riscattarli dalla versione web del PlayStation Store. Avete tempo per riscattarli fino al primo aprile, quando verranno sostituiti da una nuova mandata di giochi.

Come da programma da stamani i giochi del PlayStation Plus Essential di marzo sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Sony, che dunque possono riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale senza costi aggiuntivi.

Le novità di marzo del PlayStation Plus Essential

Facciamo una panoramica delle novità di questo mese. Sicuramente tra tutte spicca Dragon Age: The Veilguard. Si tratta dell'ultimo capitolo della serie action GDR di Bioware. Ambientato dieci anni dopo gli eventi di Inquisition, nel gioco vestiremo i panni di Rook, un protagonista completamente personalizzabile, e dovremo assemblare una squadra per fermare i piani di Solas, che intende distruggere il Velo, la barriera che separa il mondo fisico dal regno dei demoni, scatenando un'invasione catastrofica. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard.

Sonic Colours: Ultimate è la versione rimasterizzata e definitiva di Sonic Colours, uscito nel lontano 2011 su Wii, e include controlli aggiornati, una nuova modalità e ovviamente miglioramenti alla grafica e perfomance. Ecco la nostra recensione. Ultimo, ma non per importanza, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection unisce tredici classici titoli TMNT di Konami in un unico, incredibile pacchetto. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione.

Che ne pensate, siete soddisfatti dei giochi proposti dal PlayStation Plus Essential a marzo? Fatecelo sapere nei commenti.