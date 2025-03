Le cuffie da gioco Corsair HS55 Wireless Core sono in forte sconto su Amazon, per PC, PS5/4, Switch e mobile

Le cuffie da gioco Corsair HS55 Wireless Core sono ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 36% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon , che segnala inoltre che non si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di quattro euro; il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni secondo l'e-commerce è 109,99€.

Le caratteristiche delle Corsair HS55 Wireless Core

Le cuffie da gioco Corsair HS55 Wireless Core sono compatibili con PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. È possibile collegarle ai dispositivi con banda da 2,4 Ghz o via Bluetooth. La portata è di 15 metri e supporta anche i dispositivi mobile.

Il padiglione delle Corsair HS55 Wireless Core

È pensato per essere leggero e comodo, con soli 266 grammi per l'intero prodotto. I padiglioni sono in memory foam con morbida superficie in ecopelle e archetto regolabile. I driver audio montati sono in neodimio da 50 mm e supportano la tecnologia Tempest 3D AudioTech su PS5 e quattro profili integrati di equalizzazione. Il microfono è omnidirezionale con funzione flip-to-mute. I controlli audio sono sul padiglione e permettono una rapida regolazione delle impostazioni.