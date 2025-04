Pare che i negozi GameStop avranno in media 100 unità di Nintendo Switch 2 al lancio

Mettiamo caso sia vero: 100 unità in media per negozio sono tante o sono poche? Per la "gola profonda" si tratta di un quantitativo molto elevato, considerando i tantissimi punti vendita della catena (solo negli USA sono oltre 2.000). Al punto che afferma: "100 console al lancio in ogni negozio è... molto di più di qualsiasi altra console da sempre ".

Nessun problema di disponibilità al lancio?

In tutto ciò va considerato anche che GameStop non sarà l'unica catena a vendere Nintendo Switch 2. A questo proposito Nintendeal non sa con precisione se anche BestBuy e altri negozi nordamericani disporanno dello stesso quantitativo di Switch 2 al lancio, ma afferma che "il consenso generale è che la console in sé non sarà difficile da acquistare".

Chiaramente sono tutte informazioni e considerazioni da prendere con le pinze. A ogni modo sono in linea con le dichiarazioni di Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, che l'anno scorso ha dichiarato che la compagnia si sarebbe assicurata che non ci fossero problemi di disponibilità di Nintendo Switch 2 al lancio, anche per combattere i bagarini.