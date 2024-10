Spotify introduce il supporto ai video musicale in 85 nuovi mercati e sfida YouTube

Spotify ha annunciato l'espansione della sua funzione di video musicali a 85 ulteriori mercati, disponibile per gli utenti premium. Questa novità rappresenta un notevole passo avanti rispetto all'esperimento iniziale, lanciato in marzo in 11 paesi. Gli utenti premium in mercati come il Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e altri avevano già avuto l'opportunità di provare la funzionalità in versione beta. A questi si è aggiunto l'Egitto a inizio anno, ma ora Spotify allarga ulteriormente il pubblico.