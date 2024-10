Apple ha annunciato il suo nuovo iPad Mini: più veloce, potente e pronto per la IA

Apple ha appena annunciato l'ultima versione dell'iPad Mini, che riceve il suo primo aggiornamento significativo dal 2021. Il dispositivo parte da un prezzo di 609€ ed è già disponibile per il preordine, con la vendita ufficiale prevista per il prossimo mercoledì 23 ottobre. La novità principale è rappresentata dall'introduzione del chip A17 Pro, che promette un miglioramento delle prestazioni del 30% per la CPU e del 25% per la GPU rispetto al modello precedente, oltre a un Neural Engine due volte più veloce.