La seconda stagione di Andor ha una data di uscita: ecco quando la serie TV tornerà su Disney+

L'ufficializzazione della data, avvenuta dopo che sul palco del D23 è salito un droide B2 EMO, è avvenuta sull'onda dell'entusiasmo dei fan presenti. La seconda stagione sarà composta da dodici episodi che, come sappiamo, concluderanno la storia del personaggio interpretato da Diego Luna, fungendo da ponte verso gli eventi di Rogue One.

Non solo Andor

Naturalmente al D23 Disney ha fornito aggiornamenti anche sulle altre produzioni legate all'universo di Star Wars, a cominciare dalla serie televisiva Skeleton Crew con Jude Law, che ha rivolto un messaggio ai visitatori dell'evento prima di introdurre uno speciale contenuto relativo allo show.

Jude Law in Skeleton Crew

La data di uscita di Skeleton Crew è fissata al 4 dicembre con i primi due episodi, ma non è tutto: c'è stato anche un messaggio di Jon Favreau e Dave Filoni in merito al film di The Mandalorian & Grogu, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane nel corso del 2026.

Non ci sono dettagli in merito al messaggio, ma sappiamo che ritroveremo nella pellicola Pedro Pascal in compagnia di Sigourney Weaver, con Favreau alla regia e Kathleen Kennedy, Favreau, Filoni e Ian Bryce nel ruolo di produttori.