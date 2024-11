La PlayStation Spectral Super Resolution di PS5 Pro è alla pari con DLSS e XeSS

Questione di prezzo

Stando alle parole del presidente di Sony, il prezzo di PS5 Pro non ha avuto un impatto negativo sulle vendite, ma sappiamo bene quanto quello specifico aspetto della nuova console abbia fatto e faccia ancora discutere gli utenti.

Considerando l'hardware impiegato per PlayStation 5 Pro, la cifra richiesta è giusta o eccessiva? Cosa ne pensa Horvath al riguardo? "Tocca sempre ai giocatori decidere se il prezzo di una console corrisponde alle loro aspettative oppure no", ha detto.

"Calcolare una 'cifra giusta' considerando soltanto l'hardware non ha molto senso, visto che gli utenti in genere decidono per l'acquisto sulla base delle nuove esperienze che un dispositivo offre e non pensando solo alla componentistica."

