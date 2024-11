Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato per oggi, ma non è assolutamente quello che pensate

Non solo non è un evento per Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale) ma non è nemmeno un evento dedicato ai videogiochi.

Di cosa tratterà il Nintendo Direct dell'11 novembre

Come potete vedere nel tweet qui sotto, si tratta di un evento dedicato a Super Nintendo World, ovvero il parco a tema che ha sede in Giappone. Precisamente ci sarà modo di vedere nell'arco di una decina di minuti una presentazione della giostra dedicata a Donkey Kong Country.

Non ci sarà alcun tipo di annuncio dedicato ai videogiochi, viene precisato, quindi non è di grande interesse per i videogiocatori, soprattutto considerando l'orario non proprio comodissimo per noi italiani.

Dei rumor recenti hanno affermato che un Nintendo Direct sarebbe già programmato, ma non sarebbe vicino. Si parla infatti di un evento previsto per il prossimo anno e non sarebbe ancora una volte dedicato a Nintendo Switch 2, ma solo a una serie di giochi che chiuderanno la corsa di Nintendo Switch.

In attesa di novità ufficiali non possiamo fare molto, ma Nintendo ha comunque vari giochi previsti in arrivo per i prossimi mesi. Ad esempio dobbiamo prepararci alla pubblicazione di Xenoblade Chronicles X e Donkey Kong Country Returns HD, previsto per il 16 gennaio 2025.