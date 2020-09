Dragon Ball Super: Goku è diventato troppo forte per il manga?

Quando si parla di livelli di potenza, con Dragon Ball Super sorge sempre qualche problema. Si prenda l'esempio di Goku: continua a diventare più forte ad ogni nuova minaccia. Ed è proprio questo il punto di alcune considerazioni che stanno preoccupando i fan (e la redazione di comicbook.com): Goku è diventato troppo forte per il manga.



Son Goku di per sé non sarebbe un problema, se fosse rimasto nei limiti del Super Saiyan o del Super Saiyan God. Ma il capitolo 64 del manga di Dragon Ball Super - disponibile per la lettura online, nel momento in cui scriviamo - ha sconvolto tutte le carte in tavola, durante il combattimento contro Moro. Proseguite oltre nella lettura solo e soltanto se non temete spoiler.



Goku è ormai al livello degli Dei, probabilmente potrebbe sfidare persino Beerus (Lord Bills) e Whis: padroneggia l'Ultra Istinto perfetto, ed ha messo al tappeto senza alcuno sforzo Moro, in grado di dominare e assorbire l'energia dei suoi avversari. Moro sembrava un nemico davvero impossibile da battere, ma Goku l'ha sconfitto facilmente. Troppo facilmente: ormai ha superato probabilmente ogni forma di minaccia che potrebbe mai minacciare la Terra.



Questo ovviamente per il manga potrebbe rappresentare un problema: se Goku è ormai così forte, chi potrà mai metterlo in difficoltà? Il Super Saiyan poteva essere annullato da Moro, ma non l'Ultra Istinto. Probabilmente solo diverse divinità assieme potrebbero costituire per lui un problema, ma le divinità non avrebbero alcun motivo per assaltare, da diversi universi, proprio quello della Terra di Dragon Ball Super.



I più credono che Dragon Ball Super si concluderà (lato manga) proprio con l'arco narrativo di Moro: staremo a vedere. Non è da escludere la possibilità di un salto temporale, o la futura focalizzazione su altri protagonisti: magari è ora del ritorno di Gohan?