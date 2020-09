Fortnite: come ottenere 90 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 26 settembre 2020

Anche oggi, sabato 26 settembre 2020, Fortnite Salva il Mondo permette ai propri giocatori di ottenere un bel po' di V-buck gratis. Nello specifico stiamo per spiegarvi come ottenere 90 V-buck gratis, in una pratica e agevole guida.



I primi 50 V-buck di Fortnite Salva il Mondo vi verranno regalati semplicemente effettuando l'accesso giornaliero alla modalità PvE del titolo di Epic Games; vi diremo di più: se sarete eccezionalmente fortunati ne otterrete addirittura 100. Nell'uno e nell'altro caso, dovrete poi completare una semplice missione senza limiti di tempo.



Altri 40 V-buck potranno essere guadagnati gratuitamente affrontando una sfida a tempo limitato presso Montespago: si tratta di un Cavalca il fulmine di livello 140, dunque avrete bisogno di armi efficienti e dell'aiuto di altri tre amici. Montespago, infatti, è l'ultimo mondo di gioco di Fortnite Salva il Mondo, dopo Pietralegno, Tavolaccia e Vallarguta.



Ecco la missione di Fortnite Salva il Mondo da completare a Montespago per ottenere i V-buck. Ricordiamo che da qualche giorno il gioco ormai non è più disponibile su macOS:

Montespago, Cavalca il fulmine (Livello Casa Base consigliato 140): 40 V-buck come ricompensa