Immortals Fenyx Rising è su GeForce Now, insieme ad altri giochi

Nvidia ha annunciato che Immortals Fenyx Rising è Game Ready su GeForce Now, insieme ad altri setti giochi che compongono una settimana molto ricca per il servizio di cloud gaming.

Gli dei dell'Olimpo vi hanno benedetto con diversi doni. Usateli per combattere i mostri mitologici, risolvere antichi enigmi ed esplorare il grande mondo che si è appena aperto a voi. Affrontate le bestie mitologiche, padroneggiate i leggendari poteri degli dei e sconfiggete Tifone, il più letale Titano della mitologia greca, in una lotta epica da secoli. Sfidate le bestie leggendarie come Ciclope, Medusa o Minotauro e affrontatele in un combattimento aereo corpo a corpo, sfruttando al meglio le vostre abilità e le armi in vostro possesso che vi sono state donate da Dio.

Tra gli altri titoli inclusi spiccano gli strategici Per Aspera ed Empire of Sin. Di seguito trovate l'elenco completo dei giochi aggiunti a GeForce Now (saranno disponibili dalle 19.00 di oggi, giovedì 3 dicembre).