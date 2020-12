The Last of Us 2: Naughty Dog ha dedicato un nuovo trailer ad Abby

Sony e Naughty Dog hanno pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us 2 dedicato a Abby, personaggio fondamentale del gioco, spesso lasciato un po' in ombra per evitare spoiler. In effetti il video che trovate in testa alla notizia è letteralmente pieno di anticipazioni, quindi guardatelo solo se la cosa non vi turba o se avete finito il gioco. Tutti gli altri possono dedicarsi ad altre attività, come l'uncinetto o la corsa nei sacchi.

Leggiamo anche il post di accompagnamento al trailer pubblicato sul PlayStation Blog:

Nei sei mesi trascorsi dal lancio di The Last of Us Parte II, siamo stati letteralmente sommersi dall'entusiasmo dei giocatori, che hanno voluto condividere con noi le loro riflessioni sull'esperienza vissuta. Le reazioni di milioni di persone in tutto il mondo alle vicende dei protagonisti ci hanno emozionato quanto i premi assegnati da pubblico e critica al nostro gioco nel corso delle ultime settimane.

Mentre l'anno volge al termine e nuovi giocatori si apprestano a vivere la nostra avventura, abbiamo creato un nuovo trailer che offre una prospettiva diversa sulla storia, concentrandosi per la prima volta sul viaggio di Abby, sulle sue emozioni e sul modo in cui si intrecciano con il percorso di Ellie. Il trailer fa luce sulla sua storia, sugli eventi che hanno dato origine alla sua sete di vendetta e sulle sue devastanti conseguenze. Abby è anche la protagonista delle sequenze incluse, che mostrano come le sue abilità e il suo equipaggiamento influenzino l'esperienza di gioco differenziandola dalle fasi in cui la protagonista è Ellie. Speriamo che vi piaccia!

Grazie mille a tutti coloro che hanno già giocato The Last of Us Parte II. Invitiamo chi sta per iniziare l'avventura a condividere le sue esperienze con noi su Twitter, Facebook e Instagram. Siate prudenti e riguardatevi. Da tutto lo studio, un augurio di buone feste e di un meraviglioso anno nuovo.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di The Last of Us 2.