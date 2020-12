Xbox annuncerà un nuovo gioco ai The Game Awards secondo un noto insider

I The Game Awards sono un palco (virtuale, in questo 2020) perfetto per nuovi annunci. Come vi abbiamo segnalato quest'oggi, Geoff Keighlet stesso - ideatore, conduttore e produttore dei TGA - ha confermato che durante il solo pre-show ci saranno cinque anteprime mondiali. Non abbiamo certezze su quello che sarà mostrato, ma secondo l'insider e giornalista Jeff Grub sarà presente anche un gioco Xbox.

Grub ha suggerito l'arrivo di questo annuncio a tema Xbox durante un video stream di GamesBeat, testata per la quale scrive. Purtroppo il giornalista non ha condiviso altri dettagli in merito. In questi giorni, però, si è molto palato di The Initiative, uno dei team degli Xbox Game Studios.

Lo sviluppatore, secondo le voci, sarebbe al lavoro su un gioco cyberpunk, caratterizzato da una sorta di struttura episodica. Addirittura, un insider ha affermato che la natura particolare di questo gioco, ben lontana dai blockbuster AAA di Sony Interactive Entertainment, farà arrabbiare i fan Xbox.

Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni sui The Game Awards, se non un semplice tweet che ci inviata a seguire l'evento per vedere le premiazioni. Ricordiamo infatti che la società di Redmond potrebbe vincere alcuni premi, in particolar modo grazie a Microsoft Flight Simulator.

L'annuncio di Xbox, in ogni caso, potrebbe anche non essere una world premier: potrebbe trattarsi di qualche nuovo dettaglio su uno dei giochi già annunciati (Avowed? Fable?). Di certo, non sarà Halo Infinite: gli sviluppatori hanno già confermato che i TGA non saranno il luogo del prossimo reveal.

Non ci resta altro da fare se non attendere la notte tra il 10 e l'11 dicembre per scoprirlo in diretta. Quali sono le vostre speranze?