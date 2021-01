Tomonobu Itagaki di Ninja Gaiden ha un nuovo studio e vorrebbe collaborare con Xbox

Tomonobu Itagaki, il celebre game designer nipponico che ha fondato il Team Ninja, rilanciato Ninja Gaiden ed è stato a lungo figura di spicco all'interno di Tecmo, è tornato in scena con la creazione di un nuovo team di sviluppo e ha affermato di voler collaborare ancora con Xbox, come successo già all'epoca della prima console di Microsoft.

Itagaki è un personaggio talentuoso ma anche molto particolare, come spesso accade agli estrosi, pertanto non stupisce più di tanto il fatto che, dopo aver lasciato Tecmo con un burrascoso divorzio e aver fondato e poi praticamente abbandonato Valhalla Game Studios, ora si ripresenti sulla scena intenzionato a ripartire proprio dopo aver voluto fare un passo indietro per aiutare giovani sviluppatori a emergere, almeno in base a quanto aveva riferito nel lontano 2017.

Il celebre sviluppatore è intervenuto su Facebook riferendosi ad alcuni elementi inediti di un'intervista che era stata condotta da Bloomberg per il famoso articolo sul ventesimo anniversario di Xbox, dal quale sono emersi diversi dettagli interessanti.

Nell'intervista, Itagaki ha ricordato come avesse collaborato con entusiasmo alla prima Xbox, avviando un rapporto di collaborazione che è andato avanti poi per circa 10 anni, portando con sé Dead or Alive, Ninja Gaiden e vari altri titoli. Adesso, il game designer ha un nuovo team chiamato Itagaki Games e sarebbe ancora "onorato" di lavorare con Microsoft.

"Sono passati 20 anni da allora e ho stabilito la mia compagnia, Itagaki Games, che non è Tecmo né Valhalla. So che Microsoft è ancora aggressiva in ambito videoludico. Se volessero di nuovo collaborare con me, ne sarei onorato".

Questo potrebbe essere messo in relazione alle numerose voci che vogliono Microsoft in cerca di possibili acquisizioni o collaborazioni esclusive con team giapponesi e il ritorno di Tomonobu Itagaki alla corte di Xbox sarebbe davvero interessante per il futuro di Xbox Series X|S.