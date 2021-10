Fable, nessun annuncio per oggi, Xbox Game Studios si scusano per la confusione

Oggi non si sarà alcun annuncio legato a Fable dagli Xbox Game Studios, in particolare da Playground Games, come specificato dall'account Twitter ufficiale dei primi, dove sono arrivate anche le scuse formali per la confusione creata.

"Chiediamo scusa per avervi confuso! Domani (oggi, al momento di scrivere questa notizia ndr) non ci sarà alcuna grossa novità sui videogiochi, o informazione sul Fable sviluppato da Playground Games."

Ma come mai in molti ci avevano sperato? Facile, a causa di due messaggi pubblicati ieri dallo stesso account. In particolare il secondo, aveva fatto esultare i fan in attesa di notizie sull'attesissimo reboot della serie Fable:

"Lo volevamo chiamare Anniversario di Fable, ma quel nome era già stato preso."

Certo, spesso i fan tendono a sovra interpretare la comunicazione ufficiale delle aziende, creandosi delle aspettative enormi partendo quasi dal nulla, ma in questo caso un minimo di attenzione in più poteva essere messo, visto che si è comunque parlato di "qualcosa di speciale" per l'anniversario della serie e i due messaggi erano francamente fraintendibili.

A questo punto aspettiamoci comunque qualche annuncio, probabilmente minore, ma niente nuovo Fable.