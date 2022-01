Leggende Pokémon Arceus è il più venduto su Amazon in Italia, USA, Giappone e tanti altri Stati

Per lo stupore di nessuno, scopriamo che le vendite pre-order di Leggende Pokémon Arceus hanno raggiunto la prima posizione della categoria videoludica su Amazon. In altre parole, già alcuni giorni fa, il nuovo gioco di Game Freak era il più venduto in Italia, USA, Giappone e in molti altri Stati.

Precisamente, come indicato nel tweet qui sotto, Leggende Pokémon Arceus è risultato primo nei seguenti Stati:

USA

Giappone

Francia

Germania

Spagna

Italia

Regno Unito

Canada

Australia

Si tratta di un risultato che non stupisce troppo, ovviamente. Parliamo ovviamente di un nuovo capitolo dell'amatissima saga Pokémon, che per l'occasione si rinnova con varie meccaniche e strutture ludiche innovative per la saga. Il successo di Nintendo Switch, che avrebbe da poco superato le vendite di PS1, aiuta inoltre a spingere le vendite di Leggende Pokèmon Arceus.

Nella nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus, vi abbiamo detto che: "Leggende Pokémon: Arceus è un esperimento splendido, ma siamo convinti che tantissimi giocatori rimpiangeranno le caratteristiche più iconiche che Game Freak ha sacrificato nel nuovo approccio esplorativo e single player. Lo sviluppatore nipponico ha imboccato la strada giusta nel tentativo di rinnovare una serie che ne aveva veramente bisogno, e ora deve solo trovare l'equilibrio giusto, ma soprattutto deve fare un deciso passo avanti sul fronte tecnico, perché la direzione artistica non basta più. Se la formula classica vi ha stancato, ma amate ancora i mostriciattoli tascabili di Nintendo, Leggende Pokémon è sicuramente il titolo di cui avete bisogno per rimettervi in pace col mondo di Pikachu e compagnia."