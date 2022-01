Leggende Pokémon Arceus: aggiornamento 1.0.1 del D1, ecco quali modifiche introduce

Game Freak e The Pokémon Company hanno condiviso la patch note dell'aggiornamento 1.0.1 di Leggende Pokémon Arceus, il nuovo capitolo della saga di mostriciattoli tascabili in arrivo il 28 gennaio 2022. Ecco le novità dell'update.

Tramite una traduzione dal giapponese all'inglese di NintendoLife, abbiamo modo di scoprire che l'aggiornamento 1.0.1 di Leggende Pokémon Arceus introduce una sola modifica: "Risolti alcuni problemi per fare in modo che il gioco sia più confortevole da giocare". In altre parole, non sappiamo di preciso cosa sia stato modificato e in che modo questo abbiamo cambiato il gioco, ma dobbiamo fidarci del fatto che le modifiche hanno reso l'avventura d'azione più piacevole.

Un artwork di Leggende Pokémon Arceus che mostra allenatore e Pokémon in un accampamento

Nintendo, Game Freak e The Pokèmon Company vogliono sempre evitare di anticipare troppi dettagli ai propri fan, soprattutto al D1, così da non rovinare la sorpresa. Non siamo quindi stupidi dal fatto che la patch note dell'aggiornamento 1.0.1 sia molto (molto) generica e non spieghi nel dettaglio quali siano state le modifiche apportate al gioco.

Non viene nemmeno indicato qual è il peso dell'aggiornamento, ma probabilmente non sarà nulla di massiccio. Leggende Pokémon Arceus deve ancora uscire, ma è già un successo mondiale, come dimostrano le classifiche di Amazon.

Il successo del gioco si può misurare anche dai voti delle recensioni, a partire dalla nostra recensione, che potete leggere ora.