PlayStation Italia: misteriosi post bianchi su Instagram, è un riferimento ad Uncharted?

L'account ufficiale di Sony PlayStation Italia ha condiviso una serie di immagini bianche all'interno del profilo Instagram. Una di queste riporta però una sorta di firma: "N & C". Si tratta forse di un riferimento ad Uncharted?

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, il profilo Instagram di PlayStation Italia ha condiviso 9 immagini, creando così un quadrato 3 x 3. L'immagine che si posiziona in basso a destra presenza la scritta "N & C", che fa pensare a "Nathan e Chloe", ovvero due dei protagonisti di Uncharted.

Le nove immagini su Instagram di PlayStation Italia

Per il momento non è chiaro a cosa si faccia riferimento e se effettivamente si parli di Uncharted, ma se così fosse crediamo che non dovremmo avere troppe aspettative. Questi post sono stati condivisi dall'account italiano, ma non da quello inglese internazionale. Non crediamo sia una campagna pubblicitaria mondiale, ma solo un'idea del team locale: in altre parole non dovrebbe essere nulla di troppo importante. Se si trattasse di Uncharted, sarebbe probabilmente un modo per promuovere Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri, in uscita domani 28 gennaio 2022.

È possibile che queste immagini saranno sostituite con una versione con scritte e che quelle attuali rappresentino una sorta di foglio bianco sul quale Nathan & Chloe scriveranno per invitarci a giocare alla collection remaster per PS5. Si tratta per ora di una speculazione, badate bene, quindi vi consigliamo di attendere novità da parte di PlayStation Italia per avere una conferma o una smentita.

Nel frattempo, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri.