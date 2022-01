Dying Light 2: video mostra un bellissimo murale con effetti di luce UV, è animato!

Techland, autori di Dying Light 2, hanno condiviso un trailer nel quale viene mostrata la creazione di un murale dedicato al gioco. La parte più interessante è quella finale, durante la quale possiamo vedere che il murale dispone anche di effetti speciali tramite luce UV. Potete vedere il video qui sopra.

Il video ci mostra per sommi capi la creazione del murale. Possiamo vedere i lavoratori, sopra le impalcature, che pitturano il muro, creando un grande artwork di Dying Light 2, completo di scritte che ci ricordano che il gioco sarà disponibile a partire dal 4 febbraio 2022. L'immagine mostra il nostro protagonista, a destra, ma quando la luce UV inizia a illuminarlo, di notte, appare anche un mostro: il video ci dice infatti che il giorno è per gli umani, ma durante la notte le creature più pericolose iniziano a girare per le strade. Inoltre, l'UV crea anche un effetto di luce attorno al nome del gioco, che risulta come illuminato dal neon.

Il risultato finale è di altissima qualità e si lega perfettamente all'idea del ciclo notte - giorno di Dying Light 2 e alle differenze di queste fasi di gioco. Diteci, vi è piaciuto il video?

Se siete in cerca di novità più sostanziose a livello ludico, vi ricordiamo che Techaland ha da poco confermato l'upgrade gratuito e la modalità cooperativa, ecco i dettagli.