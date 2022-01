Nvidia: future GPU potrebbero avere un ray tracing migliore del 20% grazie al Subwarp Interleaving

Tramite un documento di ricerca condiviso da Nvidia, le future GPU potrebbero essere migliorate e proporre prestazioni ray tracing migliori del 20%, grazie a una nuova tecnologia chiamata Subwarp Interleaving, che però non è ancora pronta per essere implementata.

Come indicato dalla compagnia, Subwarp Interleaving mira a ottimizzare la tendenza del ray tracing ad avere un'alta divergenza di thread e una bassa occupazione di curvatura nelle applicazioni. Per il momento, questa tecnologia dimostra miglioramenti del 6.3% in media e può arrivare anche a un +20% delle prestazioni nei migliori casi.

Control fa uso del ray tracing sugli hardware compatibili

I ricercatori hanno spiegato che il modo in cui funzionano le attuali GPU è parte del problema. "In primo luogo, le GPU raggruppano i thread in unità, che noi chiamiamo warp, che recuperano informazioni da un singolo program counter (PC) ed eseguono in modalità SIMT (single instruction, multiple thread). In secondo luogo, le GPU nascondono gli stalli grazie alla programmazione simultanea tra molti warp attivi".

Questo design ostacola il ray tracing, creando situazioni nelle quali non ci sono abbastanza warp. Viene spiegato che il Subwarp Interleaving è in grado di fare un uso migliore di queste caratteristiche, ad esempio aumentando l'utilizzo dell'hardware usando i percorsi divergenti, oltre a ridurre qualsiasi latenza di warp.

"Quando un'operazione a lunga latenza blocca un warp e il warp scheduler della GPU non riesce a trovare un warp attivo a cui passare, un subwarp scheduler può invece passare l'esecuzione a un altro subwarp divergente del warp corrente", spiegano i ricercatori.

Per essere implementato, Subwarp Interleaving richiede cambiamenti architettonici rispetto alle GPU attuali, quindi non sarà di certo applicato alle GPU RTX 3090 Ti di Nvidia.