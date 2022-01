Star Wars 1313: spunta un video gameplay inedito su Boba Fett

Star Wars 1313 torna a farsi vedere con un altro video gameplay inedito, questa volta con protagonista Boba Fett in una spettacolare sezione di gioco con esplorazione e inseguimenti, che dimostra ancora una volta come questo progetto avesse davvero del grande potenziale.

Nel filmato vediamo Boba Fett camminare per le strade di una città che potrebbe essere Coruscant e poi impegnarsi in un inseguimento su tetti e palazzi, mostrando vari panorami e ambientazioni, per poi concludersi con una sezione di studio su prototipi di modelli 3D e animazioni con applicazione della fisica.

Il video è stato pubblicato dal canale YouTube The Vault, specializzato nella ricerca di documenti a materiali sui titoli legati a LucasFilm e ovviamente si tratta di un video basato su una versione non completa del gioco, essendo questo stato cancellato nel corso dello sviluppo.

Ricordiamo che Star Wars 1313 venne annunciato nel lontano E3 2012 e doveva essere un action in terza persona basato su una storia inedita di Star Wars, ma sfruttando personaggi e ambientazioni storiche della saga. Dopo essersi mostrato in qualche video e immagine, il progetto venne cancellato con la chiusura della divisione LucasArts da parte di Disney, ponendo fine a questo misterioso ma promettente progetto.

L'eredità di un gioco single player in terza persona sulla serie in questione è stata poi ripresa da Star Wars Jedi: Fallen Order, a dimostrazione di come il concept fosse decisamente valido. Sebbene il video in questione sia chiaramente di un prodotto non finito, come dimostrano alcuni dettagli mancanti e parti ancora in lavorazione, Star Wars 1313 prometteva decisamente bene.