Google Stadia: giochi gratis di maggio 2022 per gli abbonati Pro, annunciati i primi tre

La compagnia di Mountain View ha svelato i primi giochi gratis per gli abbonati Pro di Google Stadia per il mese di maggio 2022. Si tratta di Lumote: The Mastermote Chronicles, Outriders e PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls. Altri giochi saranno annunciati a breve.

Tutti e tre i giochi gratis di Google Stadia saranno disponibili per gli abbonati Pro a partire dal 1° maggio 2022. La descrizione ufficiale di Lumote: The Mastermote Chronicles recita: "Possiedi, salta e trova la tua strada attraverso questo bellissimo platform 3D con immagini vivide e personaggi eccentrici. Gioca nei panni di Lumote, una creatura morbida e bioluminescente in missione per rovesciare il Mastermote. Risolvi un mondo di puzzle prendendo il controllo dei suoi abitanti."

Abbiamo poi Outriders, noto looter shooter che riceverà presto una nuova espansione. La descrizione ufficiale recita: "Mentre l'umanità si dissangua nelle trincee di Enoch, potrete creare il vostro Outrider e intraprendere un viaggio attraverso il pianeta ostile. Combinando un intenso gameplay basato su poteri violenti e un arsenale di armi e set di attrezzi sempre più contorti, Outriders offre innumerevoli ore di gioco da uno dei migliori sviluppatori di sparatutto del settore".

Outriders

Infine, la descrizione di PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls recita: "Grande città, grande avventura! Quando i PAW Patrol scoprono che il sindaco Humdinger ha preso il controllo di una metropoli in fermento, devono salvare Adventure City dai suoi piani egoistici. E i cuccioli hanno bisogno di TE nel Team PAWsome! Quindi, Adventure City, stiamo arrivando! Vesti i panni dei cuccioli - tra cui Chase, Skye e l'intraprendente Liberty - e usa le loro abilità uniche in missioni di salvataggio ad alta quota. Usa gadget e veicoli di livello superiore per esplorare la città. E divertiti con Pup Pup Boogie e altri minigiochi. Puoi giocare da solo o in modalità co-pup sul divano, in questo divertente platform 3D. I cuccioli di PAW Patrol sono eroi nati - sei pronto a unirti a loro nella loro missione più coraggiosa?"

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis di maggio 2022 di Google Stadia? Vi ricordiamo infine che potete provare gratuitamente, anche sulla piattaforma di Google, Ubisoft Plus: ecco i dettagli.