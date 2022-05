Nvidia RTX serie 30: la promozione "Pronte e in Stock" prosegue con nuove offerte su GPU e PC

Prosegue l'iniziativa "Pronte e in Stock" lanciata da Nvidia alcune settimane fa, con nuove offerte per schede video RTX della serie 30 e PC preassemblati disponibili presso i rivenditori italiani.

Con il programma "Pronte e in Stock" Nvidia segnala agli utenti le promozioni del momento per acquistare le GPU a prezzi ragionevoli presso i rivenditori aderenti all'iniziativa. Attualmente queste sono le offerte attive in Italia per schede video della serie RTX 30 e PC pre-assemblati:

GPU Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 8G, disponibile presso Ak Informatica - al prezzo di 799€

GPU Palit GeForce RTX 3050 Dual 8G, disponibile presso Ak Informatica - al prezzo di 389€

GPU Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC, disponibile presso Ak Informatica- al prezzo di 489€

Desktop Next PC Gaming NBOX 73 (con RTX 3050), disponibile presso Next - al prezzo di 825€

Desktop Next PC Gaming NBOX 61 (con RTX 3080), disponibile presso Next -al prezzo di 2239€

La promozione "Pronte e in Stock" proposta da Nvidia ha lo scopo di garantire la disponibilità delle sue GPU nel mercato italiano a condizioni vantaggiose, cercando di accontentare le esigenze di tutti, sia chi cerca il top di gamma che chi brama un prodotto entry level. Sicuramente un'iniziativa interessante, considerando quanto sia difficile reperire una scheda video a prezzi umani di questi tempi.

Per maggiori informazioni sul programma "Pronte e in Stock" vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di Nvidia, a questo indirizzo. La pagina verrà aggiornata costantemente proponendo ulteriori promozioni nelle prossime settimane, che non mancheremo di segnalare anche sulle nostre pagine.