Sega e Atlus hanno fissato una presentazione speciale per il TGS 2023: Persona 6?

È ancora presto per pensare Persona 6, ma Sega e Atlus hanno già annunciato una presentazione speciale in occasione del TGS 2023, fissata per il 21 settembre e che verrà trasmessa in livestream, cosa che fa sicuramente pensare alla serie in questione o a Shin Megami Tensei.

Come riferito nel tweet di annuncio, la presentazione è prevista il 21 settembre 2023 alle ore 12:00 italiane (le 19:00 in Giappone), e verrà trasmessa in diretta attraverso i canali social delle due compagnie.

Non sappiamo ancora quali siano i contenuti della presentazione, ma intanto ci segniamo la data del 21 settembre come possibile giorno foriero di grandi novità per quanto riguarda Atlus e Sega.