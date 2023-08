Tower of Fantasy: 7 milioni di download e 83 milioni di dollari in ricavi su mobile

Sembra proprio che Tower of Fantasy, l'action RPG di Perfect World e Hotta Studio, abbia raggiunto un notevole successo con 7 milioni di download in tutto il mondo e 83 milioni di dollari in ricavi registrati finora soltanto per quanto riguarda le piattaforme mobile.

A tutto questo bisognerà poi aggiungere i risultati raggiunti su console: Tower of Fantasy è infatti disponibile ora anche su PS5 e PS4, cosa che potrebbe ulteriormente ampliare i suoi orizzonti, anche se normalmente gran parte del business per titolo di questo tipo resta concentrato sulle piattaforme portatili.

Per essere una risposta a Genshin Impact da parte di Perfect World, sembra che il titolo sia riuscito comunque a ricavarsi una propria fetta di pubblico, sebbene sia ancora molto lontano dal concorrente diretto da parte di MiHoYo.