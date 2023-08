Tower of Fantasy su PS5 e PS4 è disponibile da oggi, trailer sull''immersione next gen'

Come da programma, Tower of Fantasy è disponibile da oggi su piattaforme PlayStation e Hotta Studio con Perfect World ce lo ricordano attraverso il nuovo trailer dedicato all'"immersione next gen" che la versione PS5, in particolare, sembra destinata a portare.

Già qualche settimana fa avevamo visto arrivare il trailer di lancio in largo anticipo, ma a questo punto ci siamo: Tower of Fantasy è disponibile su PS5 e PS4 da oggi, 8 agosto 2023, consentendo ai giocatori di console di lanciarsi all'interno dell'action RPG che si è già dimostrato una sorta di fenomeno di massa su piattaforme mobile e PC.

Si tratta di una sorta di risposta diretta di Perfect World al celebre Genshin Impact, visto che il gioco ricalca in maniera piuttosto fedele alcune caratteristiche di quest'ultimo, ma proponendo comunque una caratterizzazione differente a partire dall'ambientazione fantascientifica e dalla costruzione di personaggi e mondo di gioco.

I risultati finora sono stati notevoli, considerando che Tower of Fantasy ha superato nei primi giorni di lancio anche lo stesso Genshin Impact e Call of Duty tra i giochi più visti di Twitch, anche se ovviamente l'effetto sorpresa era da tenere in considerazione in quel primo periodo.