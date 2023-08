Zeebo sta per essere emulata: è una strana console piena di giochi brutti

Zeebo sta per essere emulata. Molti di voi si staranno chiedendo cosa sia. In breve è una console economica uscita solo in alcuni paesi, famigerata per funzionare molto male e per avere un parco titoli non proprio esaltante, per usare un'espressione eufemistica. Comunque sia Texality, questo il nome del temerario sviluppatore che sta tentando l'impresa, ha ritenuto giusto preservarla e ha pubblicato un video in cui mostra in azione l'emulatore, chiamato Infuse .

Zeebo vuole la sua parte

Anche Zeebo sarà emulata

Zeebo è stata lanciata in Brasile a giugno 2009 ed è fallita nel 2011. Sostanzialmente era un telefono con un controller, i cui giochi erano sviluppati con BREW, lo stesso software usato da molti giochi mobile di allora.

L'idea alla base di Zeebo non era in realtà malvagia: diffondere i videogiochi in quei paesi in cui era troppo costoso acquistare console come PS3 o Xbox 360, favorendo contemporaneamente l'uso di internet, navigabile direttamente dalla console tramite rete 3G. Era inoltre una console solo digitale, quindi senza pirateria, che permetteva di acquistare i giochi solo dal suo negozio integrato. Insomma, a suo modo fu un'operazione interessante, che però finì molto male e che molti avevano dimenticato.

Nel video possiamo vedere che l'emulatore è già in grado di lanciare alcuni giochi, Zeebo Family Fun Pack e Crash Bandicoot Nitro Kart 3D. Il primo sembra andare abbastanza bene, mentre il secondo ha qualche glitch di troppo. Comunque sia è interessante il grande lavoro fatto dallo sviluppatore per preservare una macchina sconosciuta, che ospitò titoli di Activision, Capcom, EA, Disney Interactive Studios e id Software.

Infuse è stato scritto da zero e già supporta macOS e Linux. In futuro sarà convertibile facilmente per Nintendo 3DS, come applicazione nativa. Stando a Tuxality, la prima versione pubblica dell'emulatore dovrebbe arrivare tra circa un anno. Non vediamo l'ora di giocare la versione peggiore di Resident Evil 4 mai uscita sul mercato.