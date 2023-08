The Thaumaturge, gameplay trailer per l'RPG dagli autori di The Witcher Remake e Frostpunk

Dopo l' annuncio del nuovo nome giungo lo scorso febbraio, siamo dunque pronti per un nuovo trailer di presentazione per il gioco, che evidentemente ha proseguito con lo sviluppo e dovrebbe ora essere piuttosto vicino all'uscita.

Torniamo a parlare di The Thaumaturge , nuovo RPG che si presenta con un primo gameplay trailer e ha ora un periodo d'uscita più definito, con il progetto che si è rivelato subito molto interessante anche perché proveniente dagli autori di The Witcher Remake e Frostpunk .

The Thaumaturge, un RPG isometrico classico

The Thaumaturge si presenta come un RPG con inquadratura isometrica, che si ricollega alla tradizione classica dei cRPG, dotato peraltro di una forte componente narrativa. D'altra parte, il team Fool's Theory è molto ferrato sull'argomento, essendo composto da "un collettivo di veterani" che sta già sviluppando anche il gioco di ruolo open world chiamato Seven: The Days Long Gone.

Tra i suoi lavori troviamo poi il remake del primo The Witcher per CD Projekt, cosa che dovrebbe garantire sulle capacità del team. The Thaumaturge viene descritto come un gioco di ruolo "profondo, moralmente ambiguo e basato sulla narrazione", cosa che potrebbe avvicinarlo a Disco Elysium, per fare un esempio recente.

La storia racconta di Wiktor Szulski, un uomo che si ritrova dotato di un dono che è contemporaneamente anche un notevole peso, alle prese con vari eventi sulle tumultuose strade di Varsavia del ventesimo secolo. Il dono in questione è il tocco taumaturgico che lo caratterizza e che viene tramandato nella sua famiglia da secoli e che lo porta ad essere al centro di una serie di eventi.