My Hero Academia: il cosplay di Mt. Lady di kaezuko è una replica perfetta

Uno degli elementi caratterizzanti di My Hero Academia e che ha decretato il successo dell'opera di Kōhei Horikoshi è senza dubbio il suo ampio e variegato cast di eroi e villain. In attesa della conclusione del manga e della Stagione 7 dell'anime, oggi vi proponiamo il cosplay di Mt. Lady realizzato da kaezuko.

Mt. Lady è una degli eroi più famosi dell'universo di My Hero Academia, sia per la sua bellezza che per la sua potenza in combattimento. Il suo Quirk è "Gigantification" che come suggerisce il nome le permette di assumere dimensioni gargantuesche, moltiplicando la sua forza. Dietro alla maschera c'è Yu Takeyama, una donna all'apparenza superficiale che ha deciso di intraprendere la carriera di eroina professionista soprattutto per soldi e celebrità, ma che in più di un occasione mostra un lato eroico e altruista.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, al cosplay realizzato da kaezuko non manca davvero nulla. C'è tutto: dalla folta chioma bionda, al costume attillato da eroina, inclusa maschera e corna viola.