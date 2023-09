Iphone 15, 15 Plus e 15 Pro hanno prezzi inferiori degli iPhone 14, anche in Italia

Finito l'evento di presentazione delle novità di Apple per quanto riguarda iPhone e Apple Watch è emerso un dettaglio inedito, quasi sconcertante considerando la tendenza degli anni passati: gli Iphone 15, 15 Plus e 15 Pro costeranno meno rispetto alle loro controparti della famiglia degli iPhone 14 . Si, i prezzi annunciati sono inferiori rispetto a quelli dei modelli dell'anno scorso, anche in Italia.

I prezzi a confronto

iPhone 15 costa meno

Vediamo i prezzi italiani dei nuovi e dei vecchi modelli messi a confronto:

iPhone 15 - Prezzi

Modello da 128GB: 979€ contro i 1029€ di iPhone 14

Modello da 256GB 1109€ contro i 1159€ di iPhone 14

Modello da 512GB 1359€ contro i 1419€ di iPhone 14

iPhone 15 Plus -Prezzi

Modello da 128GB: 1129€ contro i 1179€ di iPhone 14 Plus

Modello da 256GB: 1259€ contro i 1309€ di iPhone 14 Plus

Modello da 512GB: 1509€ contro i 1569€ di iPhone 14 Plus

iPhone 15 Pro - Prezzi

Modello da 128GB: 1239€ contro i 1339€ di iPhone 14 Pro

Modello da 256GB: 1369€ contro i 1469€ di iPhone 14 Pro

Modello da 512GB: 1619€ contro i 1729€ di iPhone 14 Pro

Modello da 1TB: 1869€ contro i 1989€ di iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro Max - Prezzi

Modello da 256GB: 1489€ contro i 1619€ di iPhone 14 Pro Max

Modello da 512GB: 1739€ contro i 1879€ di iPhone 14 Pro Max

Modello da 1TB: 1989€ contro i 2139€ di iPhone 14 Pro Max

Come potete vedere, la riduzione di prezzo parte dai 50€ per il modello di partenza di iPhone 15 per arrivare ai 150€ del modello di punta di iPhone 15 Pro Max.

Quindi, non solo non c'è stato il paventato aumento di 150 euro e più, ma c'è stata addirittura una diminuzione sensibile, segno che con iPhone 14 la casa di Cupertino aveva raggiunto un punto di rottura oltre cui attualmente sembra non potersi spingere.