Quando escono le recensioni di Dragon Age: The Veilguard? Spunta una possibile data

Manca poco più di una settimana al lancio di Dragon Age: The Veilguard su PC e console e di conseguenza non dovrebbe mancare molto alla scadenza dell'embargo sulle recensioni della stampa internazionale per l'action GDR di Bioware. Ma quando terminerà di preciso?

Una possibile data arriva da Tom Henderson, uno dei giornalisti e insider più noti e ritenuti affidabili dell'industria, che con un post su X ha riferito che i pareri della critica saranno online lunedì 28 ottobre, ovvero tre giorni prima rispetto alla data di uscita.