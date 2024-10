Google cambia il suo player video per Google Drive per migliorarne le sue funzioni

In arrivo entro 15 giorni

Anche se il nuovo player video è stato lanciato oggi, in realtà non tutti gli utenti potranno usarlo fin da subito. Il nuovo player è in fase di distribuzione, motivo per cui ci vorranno circa 15 giorni per fare in modo che arrivi su tutte le piattaforme usate dagli utenti.

La schermata del nuovo Google Vids.

Il nuovo player video arriverà per tutti gli utenti di Google Workspace, per chiunque usa Workspace Individual e anche per gli utenti privati che sfruttano Google Drive per salvare i propri file. Nel caso dei Workspace, inoltre, l'arrivo dipenderà dal piano scelto: le date che vi abbiamo detto infatti riguardano il rilascio rapido, un'impostazione fatta per portare le nuove feature il prima possibile agli account dell'organizzazione.

L'altro piano, il rilascio programmato, vedrà l'arrivo del nuovo player una settimana dopo il rilascio rapido, così da dare la possibilità all'0rganizzazione di prepararsi. Buone notizie quindi per gli utenti italiani che usano Drive, dopo i recenti problemi avvenuti con il Privacy Shield, che ha reso Google Drive inutilizzabile per svariate ore nel nostro paese.