Call of Duty: Black Ops 6 include un profilo audio potenziato, ma dovrete pagare extra

Call of Duty Black Ops 6 cerca di fare passi in avanti rispetto ai precedenti capitoli proponendo varie novità, compreso un nuovo opzionale sistema audio potenziato. Lo sparatutto include al proprio interno un supporto per la tecnologia Immerse Spatial Audio di Embody.

Il "problema" è che costa 20 dollari (per cinque anni). Si tratta in altre parole di una funzionalità solo a pagamento, sebbene vi sia una versione di prova gratuita per capire se il tutto è adatto a voi.