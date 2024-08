Balatro ha annunciato l'espansione Friends of Jimbo, che non c'entra niente con l'ex presidente di Sony

Nel corso dell'Indie World di Nintendo, lo studio di sviluppo di Balatro ha annunciato collaborazioni con diverse serie videoludiche note e amate: The Witcher, Among Us, Vampire Survivors e Dave the Diver. La parte migliore è che sono già disponibili in un unico pacchetto, chiamato Friends of Jimbo, che potete scaricare e giocare subito.

Come potete aspettarvi, le collaborazioni si traducono in nuove carte a tema con i giochi indicati. Durante lo showcase è stato mostrato anche un breve video di gameplay, che potete vedere qui di seguito.

Da sottolineare che il DLC è disponibile per tutte le versioni del gioco, quindi non solo per quella Nintendo Switch. Insomma, se amate Balatro, sapete cosa dovete fare.