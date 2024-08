Coffee Talk Tokyo annunciato con un trailer all'Indie World di Nintendo

Chorus e Toge Production hanno approfittato della vetrina offerta dall'Indie World di Nintendo per presentare al pubblico Coffee Talk Tokyo, il nuovo capitolo della serie visual novel Coffee Talk.

Sarà disponibile per "l'assaggio nel 2025" per Nintendo Switch e altre piattaforme da confermare. L'annuncio come da prassi è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Come nei precedenti capitoli, anche in Coffee Talk Tokyo i giocatori assumeranno il ruolo di barista in una caffetteria aperta tutta la notte, questa volta situata nei vicoli di Tokyo, e ascolteranno umani e creature fantastiche che raccontano le loro storie d'amore, di perdita, di gioia e di tristezza.

Nel mentre serviremo deliziose bevande classiche e altre basate su ricette locali, scegliendo gli ingredienti e gestendo in prima persona il processo di preparazione per assicurarci un risultato impeccabile.