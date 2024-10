L'eShop di Nintendo Switch dà il via ai Saldi di Halloween, con giochi in sconto fino al 75%

Con l'arrivo di Halloween gli store digitali propongono spesso delle offerte a tema e anche l'eShop di Nintendo Switch si unisce alla tradizione dando inizio oggi ai "Saldi di Halloween", con tantissimi giochi in sconto fino al 75%.

Si tratta, insomma, di un'ottima occasione per recuperare qualche gioco horror o con ambientazioni oscure a basso prezzo. Ma facciamo qualche esempio. Al momento potrete acquistare il bundle con Little Nightmares I & II alla modifica cifra di 14,99 euro, anziché 49,99 euro. Troviamo anche classici come Resident Evil 4 (9,99 euro), Alien Isolation (14,99 euro) e Outlast: Bundle of Terror (3,74 euro).